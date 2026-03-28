В Болгарии выделят €100 млн на компенсации бизнесу из-за роста цен

Техническое правительство Болгарии объявило о готовности компенсировать бизнесу рост цен на фоне военной операции США и Израиля против Ирана.

Как передает Report, об этом на брифинге заявил премьер-министр Андрей Гюров.

"Мы разработали пакет мер, которые дадут предсказуемость и спокойствие в работе различных секторов, чтобы избежать повышения цен и сохранить покупательную способность населения", - отметил он.

По его словам, в приоритетном порядке поддержка будет оказана транспортным компаниям, а также предприятиям в сфере автоперевозок и сельского хозяйства.

Кроме того, предусмотрена компенсация роста цен на электроэнергию.

Всего на поддержку бизнеса планируется направить €100 млн.