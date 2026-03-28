Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    В Болгарии выделят €100 млн на компенсации бизнесу из-за роста цен

    Другие страны
    • 28 марта, 2026
    • 01:23
    Техническое правительство Болгарии объявило о готовности компенсировать бизнесу рост цен на фоне военной операции США и Израиля против Ирана.

    Как передает Report, об этом на брифинге заявил премьер-министр Андрей Гюров.

    "Мы разработали пакет мер, которые дадут предсказуемость и спокойствие в работе различных секторов, чтобы избежать повышения цен и сохранить покупательную способность населения", - отметил он.

    По его словам, в приоритетном порядке поддержка будет оказана транспортным компаниям, а также предприятиям в сфере автоперевозок и сельского хозяйства.

    Кроме того, предусмотрена компенсация роста цен на электроэнергию.

    Всего на поддержку бизнеса планируется направить €100 млн.

    Эскалация на Ближнем Востоке Андрей Гюров Экономика Болгарии
    Последние новости

