В Болгарии выделят €100 млн на компенсации бизнесу из-за роста цен
28 марта, 2026
- 01:23
Техническое правительство Болгарии объявило о готовности компенсировать бизнесу рост цен на фоне военной операции США и Израиля против Ирана.
Как передает Report, об этом на брифинге заявил премьер-министр Андрей Гюров.
"Мы разработали пакет мер, которые дадут предсказуемость и спокойствие в работе различных секторов, чтобы избежать повышения цен и сохранить покупательную способность населения", - отметил он.
По его словам, в приоритетном порядке поддержка будет оказана транспортным компаниям, а также предприятиям в сфере автоперевозок и сельского хозяйства.
Кроме того, предусмотрена компенсация роста цен на электроэнергию.
Всего на поддержку бизнеса планируется направить €100 млн.
