İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Rubio: Kubada idarəetmə sistemi dəyişdirilməlidir

    Digər ölkələr
    28 mart, 2026
    04:57
    Rubio: Kubada idarəetmə sistemi dəyişdirilməlidir

    ABŞ administrasiyası hesab edir ki, Kubanın iqtisadi cəhətdən inkişafı üçün idarəetmə sistemi dəyişməlidir.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ dövlət katibi Marko Rubio bunu Fransada keçirilən G7 ölkələrinin Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünün yekunlarına əsasən bildirib.

    "Onların idarəetmə sistemi dəyişməyincə iqtisadiyyat dəyişə bilməz. Hər şey bu qədər sadədir", - o qeyd edib.

    Rubionun sözlərinə görə, bu cür dəyişikliklər olmadan Kuba iqtisadi artıma nail ola bilməyəcək.

    "Bunu dəyişdirmək üçün rəhbərliyi, ölkənin idarəetmə sistemini və iqtisadi modeli dəyişdirməliyik", - o vurğulayıb.

    O, həmçinin bildirib ki, məsələ konkret şəxslərdə deyil, onun fikrincə, işləməyən mövcud idarəetmə sistemindədir.

    Marko Rubio G7 ölkələrininin Xarici İşlər Nazirləri
    Марко Рубио заявил о необходимости смены системы управления на Кубе

    Son xəbərlər

    05:38

    Rubio: ABŞ və Rusiya arasında dialoq vacibdir

    Digər ölkələr
    05:18

    Bolqarıstan qiymət artımı səbəbindən biznesə 100 milyon avro kompensasiya ayıracaq

    Digər ölkələr
    04:57

    Rubio: Kubada idarəetmə sistemi dəyişdirilməlidir

    Digər ölkələr
    04:29

    Tramp DTN-in şatdaununa görə fövqəladə vəziyyət elan edib

    Digər ölkələr
    04:02
    Foto

    Türkiyə ilə Azərbaycan arasında media və kommunikasiyada əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi müzakirə edilib

    Media
    03:49
    Foto

    Dünya Bankı Serbiyanın qaz sektoru layihələrinə dəstək verəcəyini bildirib

    Digər ölkələr
    03:37

    Merts: İran ətrafında münaqişə NATO-nun müharibəsi deyil

    Digər ölkələr
    03:11

    Tramp: ABŞ-nin növbəti hədəfi Kuba olacaq

    Digər ölkələr
    02:52

    Stiv Uitkoff: ABŞ İrandan nizamlama təklifinə cavab gözləyir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti