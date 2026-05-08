    Region
    • 08 may, 2026
    • 03:03
    SEPAH Hörmüz boğazında ABŞ-yə qarşı genişmiqyaslı əməliyyat keçirib

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Hərbi Dəniz Qüvvələri Hörmüz boğazında ABŞ-yə qarşı genişmiqyaslı əməliyyat keçirib.

    "Report" İran mediasına istinadən xəbər verir ki, bu məlumat SEPAH-ın bəyanatında yer alıb.

    "Atəşkəsin pozulmasına və ABŞ ordusunun Cask limanı ərazisində İranın neft tankerinə hücumuna, həmçinin Amerika esmineslərinin Hörmüz boğazına yaxınlaşmasına cavab olaraq, müxtəlif ballistik və gəmi əleyhinə qanadlı raketlərdən, eləcə də zərbə dronlarından istifadə edilməklə genişmiqyaslı və dəqiq kombinə edilmiş əməliyyat keçirilib", - bəyanatda bildirilib və güclü döyüş başlıqlarından istifadə edilərək esmineslərin atəşə tutulduğu vurğulanıb.

    SEPAH-dan bildirilib ki, bu hücumlar ABŞ ordusunda itkilərə səbəb olub:

    "Kəşfiyyat məlumatları amerikalılar arasında əhəmiyyətli itkilərin olduğunu göstərir və üç düşmən gəmisi Hörmüz boğazı ərazisini sürətlə tərk edib".

    Qeyd edək ki, daha əvvəl İranın "Xatəm əl-Ənbiya" Hərbi Komandanlığının mərkəzi qərargahı da ABŞ-nin son hücumları və İslam Respublikasının cavab zərbələri barədə bəyanat yayıb.

    Hörmüz boğazında gərginlik İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) ABŞ ordusu Hörmüz boğazı Xatəm əl-Ənbiya hərbi komandanlığı
    КСИР при ударах по американским кораблям в Ормузе применил баллистические ракеты

