КСИР при ударах по американским кораблям в Ормузе применил баллистические ракеты

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) применили баллистические ракеты в ходе заявленных ударов по американским военным кораблям в Ормузском проливе.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении КСИР, которое приводят иранские телеканалы.

"В ответ на нарушение перемирия и нападение американских вооруженных сил на иранский нефтяной танкер в районе порта Джаск, а также приближение американских эсминцев к Ормузскому проливу была проведена масштабная и точная комбинированная операция с применением различных баллистических и противокорабельных крылатых ракет, а также ударных дронов", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что удары были нанесены по трем американским эсминцам.

"Разведывательные данные указывают на значительные потери среди американцев, и три вражеских корабля спешно покинули район Ормузского пролива", - добавили в КСИР.

Отметим, что ранее Центральный штаб военного командования Ирана "Хатам аль-Анбия" также выступил с заявлением о последних атаках США и ответных ударах Исламской Республики.