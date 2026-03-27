Марко Рубио заявил о необходимости смены системы управления на Кубе

Администрация США считает, что для экономического развития Кубе необходимо изменить систему государственного управления.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи глав МИД стран G7 во Франции.

"Экономика не может измениться, если не поменяется их система государственного управления. Все настолько просто", - отметил он.

По словам Рубио, без таких изменений Куба не сможет добиться экономического роста.

"Чтобы это изменилось, надо поменять руководителей, систему управления страной и экономическую модель", - подчеркнул он.

При этом он заявил, что вопрос заключается не в конкретных лицах, а в действующей системе власти, которая, по его мнению, "не работает".