Моди призвал к дипломатическому решению конфликта между Ираном и США
В регионе
- 12 марта, 2026
- 22:09
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор.
Как сообщает Report, об этом Моди написал в своем аккаунте в соцсети Х.
По его словам, стороны обсудили ситуацию в регионе. "Я выразил глубокую обеспокоенность по поводу эскалации напряженности и гибели мирных жителей, а также ущерба гражданской инфраструктуре (в ходе войны США и Израиля против Ирана - ред.)", - говорится в публикации.
В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по вопросам безопасности и защиты граждан Индии, а также беспрепятственного транзита.
Моди призвал к диалогу и дипломатии для урегулирования конфликта.
Последние новости
23:05
Б.Мурадова: Группа предпринимательниц из разных стран скоро посетит АзербайджанБизнес
22:51
AP: Напавшего на синагогу в Мичигане застрелили сотрудники охраны - ОБНОВЛЕНОДругие страны
22:43
Йоханнес Клебо госпитализирован после жесткого падения на этапе Кубка мираДругие страны
22:43
В ООН представлены достижения Азербайджана в сферах защиты прав женщин и цифровизацииВнешняя политика
22:33
Женщина-борец Гюнай Гурбанова завоевала золото ЧЕ в Сербии - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
22:33
Несколько военнослужащих США получили ранения после атаки БПЛА на базу в ЭрбилеДругие страны
22:26
АNAMA, МВД и Генпрокуратура прокомментировали минный инцидент в ХоджавендеПроисшествия
22:09
Моди призвал к дипломатическому решению конфликта между Ираном и СШАВ регионе
21:56