    Моди призвал к дипломатическому решению конфликта между Ираном и США

    В регионе
    • 12 марта, 2026
    • 22:09
    Моди призвал к дипломатическому решению конфликта между Ираном и США

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор.

    Как сообщает Report, об этом Моди написал в своем аккаунте в соцсети Х.

    По его словам, стороны обсудили ситуацию в регионе. "Я выразил глубокую обеспокоенность по поводу эскалации напряженности и гибели мирных жителей, а также ущерба гражданской инфраструктуре (в ходе войны США и Израиля против Ирана - ред.)", - говорится в публикации.

    В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по вопросам безопасности и защиты граждан Индии, а также беспрепятственного транзита.

    Моди призвал к диалогу и дипломатии для урегулирования конфликта.

