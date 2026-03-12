Азербайджан и Сербия обсудили в США сотрудничество в сфере прав женщин

Председатель Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова встретилась с министром по делам семьи и демографии Сербии Еленой Зарич Ковачевич.

Как сообщает американское бюро Report сообщает, на встрече, состоявшейся на полях 70-й сессии Комиссии по положению женщин в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, обсуждались возможности сотрудничества между двумя странами в области семейной политики, защиты прав женщин и демографического развития.

Стороны отметили важность реализации совместных проектов в данных направлениях и укрепления институциональных основ сотрудничества.

Председатель Госкомитета отметила, что дружественные отношения между Азербайджаном и Сербией создают основу для развития сотрудничества в вышеупомянутых направлениях. Б. Мурадова подчеркнула важность гибкого взаимодействия и создания рабочих групп для более эффективной организации совместной деятельности.

Елена Зарич Ковачевич представила информацию о разрабатываемой в Сербии демографической стратегии, усилиях по защите женщин и детей, а также укреплению государственной поддержки молодых семей. Она отметила важность изучения положительного опыта Азербайджана в этой области, подчеркнув важность реализации совместных проектов в будущем.

Встреча продолжилась обсуждением перспектив дальнейшего сотрудничества между сторонами, реализации взаимовыгодных инициатив и организации взаимных визитов.