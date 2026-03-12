Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Нефть Brent превысила показатель $98 за баррель

    Энергетика
    • 12 марта, 2026
    • 10:06
    Нефть Brent превысила показатель $98 за баррель

    Нефть снова быстро дорожает утром в четверг из-за очередного витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Интерфакс.

    По информации агентства к 8:12 по бакинскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $6,09 (6,62%), до $98,07 за баррель. Ранее в ходе сессии Brent вновь превышала $100 за баррель. В среду Brent подорожала на $4,18 (4,8%), до $91,98 за баррель.

    Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $5,29 (6,06%), до $92,54 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $3,8 (4,6%), до $87,25 за баррель.

    нефть марки Brent Фьючерсы на Brent стоимость нефти
    Brent oil tops $98 per barrel amid Middle East tensions
    Ты - Король

    Последние новости

    10:56

    Жозе Рамуш-Орта: Исторический мир между Баку и Ереваном оказался чрезвычайно своевременным

    Внешняя политика
    10:48

    Ильхам Алиев назвал основные риски для международной системы безопасности

    Внешняя политика
    10:44

    Президент: Азербайджан достиг мира с Арменией, когда настоял на том, чтобы не было посредников

    Внешняя политика
    10:40

    Ильхам Алиев: Международное сообщество применяло избирательный подход к Азербайджану в конфликте с Арменией

    Внешняя политика
    10:38

    Ильхам Алиев: Вопросы безопасности должны стоять на первом месте в повестке любой страны

    Внешняя политика
    10:30

    Президент Азербайджана пригласил членов Международного центра Низами Гянджеви на WUF13

    Другие
    10:27

    Президент: Международный центр Низами Гянджеви - один из ведущих международных институтов

    Внутренняя политика
    10:24

    Президент: Азербайджан планирует увеличить экспорт энергоресурсов - в частности нефти и газа

    Энергетика
    10:23

    Президент: Азербайджан инвестирует в развитие транспортной инфраструктуры

    Инфраструктура
    Лента новостей