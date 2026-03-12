Нефть Brent превысила показатель $98 за баррель

Нефть снова быстро дорожает утром в четверг из-за очередного витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Интерфакс.

По информации агентства к 8:12 по бакинскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $6,09 (6,62%), до $98,07 за баррель. Ранее в ходе сессии Brent вновь превышала $100 за баррель. В среду Brent подорожала на $4,18 (4,8%), до $91,98 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $5,29 (6,06%), до $92,54 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $3,8 (4,6%), до $87,25 за баррель.