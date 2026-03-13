Антониу Гуттериш прибыл в Ливан

Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    • 13 марта, 2026
    • 15:15
    Генсек ООН Антониу Гуттериш прибыл с визитом в Бейрут.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

    "Я прибыл в Бейрут с визитом солидарности с народом Ливана. Они не выбирали эту войну. Их втянули в нее. ООН и я не пожалеем усилий в борьбе за мирное будущее, которого Ливан и этот регион так заслуживают", - отметил он.

    Отметим, что генсек вчера был с визитом в Турции, где президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил Гуттеришу "Международной премии мира имени Ататюрка".

    Antonio Quterreş Livana səfər edib
