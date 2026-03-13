Антониу Гуттериш прибыл в Ливан
Другие страны
- 13 марта, 2026
- 15:15
Генсек ООН Антониу Гуттериш прибыл с визитом в Бейрут.
Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.
"Я прибыл в Бейрут с визитом солидарности с народом Ливана. Они не выбирали эту войну. Их втянули в нее. ООН и я не пожалеем усилий в борьбе за мирное будущее, которого Ливан и этот регион так заслуживают", - отметил он.
Отметим, что генсек вчера был с визитом в Турции, где президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил Гуттеришу "Международной премии мира имени Ататюрка".
I have just landed in Beirut for a visit of solidarity with the people of Lebanon.— António Guterres (@antonioguterres) March 13, 2026
They did not choose this war. They were dragged into it.
The @UN & I will spare no effort in striving for the peaceful future that Lebanon & this region so richly deserve.
15:15