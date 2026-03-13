Антониу Гуттериш прибыл в Ливан

Генсек ООН Антониу Гуттериш прибыл с визитом в Бейрут.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

"Я прибыл в Бейрут с визитом солидарности с народом Ливана. Они не выбирали эту войну. Их втянули в нее. ООН и я не пожалеем усилий в борьбе за мирное будущее, которого Ливан и этот регион так заслуживают", - отметил он.

Отметим, что генсек вчера был с визитом в Турции, где президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил Гуттеришу "Международной премии мира имени Ататюрка".