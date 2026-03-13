İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Antonio Quterreş Livana səfər edib

    • 13 mart, 2026
    • 15:23
    Antonio Quterreş Livana səfər edib
    Antonio Quterreş

    BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş Beyruta səfər edib.

    "Report"un məlumatına görə, o bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "Livan xalqı ilə həmrəylik üçün Beyruta səfərə gəldim. Onlar bu müharibəni seçməyiblər. Buna onları cəlb ediblər. BMT və mən Livanın, eləcə də bu regionun layiq olduğu dinc gələcək uğrunda mübarizədə səylərimizi əsirgəməyəcəyik", - o bildirib.

    Qeyd edək ki, baş katib ötən gün Türkiyəyə səfərdə olub.

