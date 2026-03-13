Britaniya və Fransa səfirləri Bryanska endirilən zərbələrə görə Rusiya XİN-ə çağırılıb
Digər ölkələr
- 13 mart, 2026
- 17:25
Britaniya və Fransa səfirləri Fransa-Britaniya raketləri ilə Bryanska endirilən zərbələrə görə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb.
"Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə XİN-dən bildirilib.
Qeyd olunur ki, onlardan Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Bryanska hücumu ilə bağlı aydın reaksiya vermələri tələb olunub. Bryansk martın 10-da 7 ədəd "Storm Shadow" raketindən istifadə edilməklə atəşə tutulub, nəticədə 7 nəfər həlak olub, 42 nəfər yaralanıb.
Son xəbərlər
17:45
AYNA: 83 nömrəli müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilirİnfrastruktur
17:39
Antuan Semenyo İngiltərə Premyer Liqasında fevralın ən yaxşı futbolçusu seçilibFutbol
17:30
Foto
İrandan Azərbaycana daha 39 Hindistan vətəndaşı təxliyə edilib - YENİLƏNİB-3Daxili siyasət
17:30
Foto
Sahib Ələkbərov Xankəndidə vətəndaşları qəbul edibİqtisadiyyat
17:26
Qvardiola Premyer Liqada ən çox ayın baş məşqçisi seçilən üçüncü mütəxəssis olubFutbol
17:25
Britaniya və Fransa səfirləri Bryanska endirilən zərbələrə görə Rusiya XİN-ə çağırılıbDigər ölkələr
17:25
Foto
ÜST rəhbəri Bakıdakı Uşaq və Yeniyetmələr üçün Vərəm Sanatoriyasındakı işləri yüksək qiymətləndiribSağlamlıq
17:23
Pit Heqset: ABŞ İrandakı məktəbə endirilən zərbə ilə bağlı araşdırmaya başlayıbDigər ölkələr
17:19