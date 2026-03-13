Послы Британии и Франции вызваны в МИД РФ из-за ударов по Брянску

Послы Великобритании и Франции вызваны в МИД России из-за ударов французско-британскими ракетами по Брянску.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МИД РФ.

Отмечается, что от них потребовалось дать четкую реакцию в связи с атакой ВСУ на Брянск.

Обстрел Брянска произошел 10 марта с использованием семи ракет Storm Shadow, в результате чего погибли семь человек, 42 получили ранения.