Послы Британии и Франции вызваны в МИД РФ из-за ударов по Брянску
В регионе
- 13 марта, 2026
- 17:20
Послы Великобритании и Франции вызваны в МИД России из-за ударов французско-британскими ракетами по Брянску.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МИД РФ.
Отмечается, что от них потребовалось дать четкую реакцию в связи с атакой ВСУ на Брянск.
Обстрел Брянска произошел 10 марта с использованием семи ракет Storm Shadow, в результате чего погибли семь человек, 42 получили ранения.
