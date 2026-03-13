Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Послы Британии и Франции вызваны в МИД РФ из-за ударов по Брянску

    В регионе
    • 13 марта, 2026
    • 17:20
    Послы Британии и Франции вызваны в МИД РФ из-за ударов по Брянску

    Послы Великобритании и Франции вызваны в МИД России из-за ударов французско-британскими ракетами по Брянску.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МИД РФ.

    Отмечается, что от них потребовалось дать четкую реакцию в связи с атакой ВСУ на Брянск.

    Обстрел Брянска произошел 10 марта с использованием семи ракет Storm Shadow, в результате чего погибли семь человек, 42 получили ранения.

    Российско-украинский конфликт МИД России
    Britaniya və Fransa səfirləri Bryanska endirilən zərbələrə görə Rusiya XİN-ə çağırılıb
