İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    AYNA: 83 nömrəli müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir

    İnfrastruktur
    • 13 mart, 2026
    • 17:45
    AYNA: 83 nömrəli müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir

    Sabahdan 83 nömrəli müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir.

    Bu barədə "Report" Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) istinadən xəbər verir.

    "Biləcəri qəsəbəsindən Təbriz küçəsi istiqamətində fəaliyyət göstərən 83 nömrəli müntəzəm marşrutun hərəkət sxeminin dəyişdirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə daxil olan müraciətlər nəzərə alınaraq marşrutun Biləcəri qəsəbəsi Məmməd Səid Ordubadi və Asəf Zeynallı küçələrinin kəsişməsində yerləşən dairəyədək uzadılması məqsədəuyğun hesab edilib", -məlumatda qeyd olunub.

    Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi Biləcəri qəsəbəsi

    Son xəbərlər

    18:05

    XIII Qlobal Bakı Forumunun ikinci günü keçirilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    17:53

    "Fitch Ratings" Azərbaycanın bank sektorunun 2026-cı il üçün perspektivlərini qiymətləndirib

    Maliyyə
    17:45

    AYNA: 83 nömrəli müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir

    İnfrastruktur
    17:39

    Antuan Semenyo İngiltərə Premyer Liqasında fevralın ən yaxşı futbolçusu seçilib

    Futbol
    17:30
    Foto

    İrandan Azərbaycana daha 39 Hindistan vətəndaşı təxliyə edilib - YENİLƏNİB-3

    Daxili siyasət
    17:30
    Foto

    Sahib Ələkbərov Xankəndidə vətəndaşları qəbul edib

    İqtisadiyyat
    17:26

    Qvardiola Premyer Liqada ən çox ayın baş məşqçisi seçilən üçüncü mütəxəssis olub

    Futbol
    17:25

    Britaniya və Fransa səfirləri Bryanska endirilən zərbələrə görə Rusiya XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    17:25
    Foto

    ÜST rəhbəri Bakıdakı Uşaq və Yeniyetmələr üçün Vərəm Sanatoriyasındakı işləri yüksək qiymətləndirib

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti