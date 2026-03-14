Azərbaycan Türkiyədən sement, şüşə və keramika idxalına çəkdiyi xərci 17 %-dən çox artırıb
- 14 mart, 2026
- 14:16
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycan Türkiyədən 7,94 milyon ABŞ dolları dəyərində sement, şüşə, keramika və torpaq məmulatları idxal edib.
"Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 17,3 % çoxdur.
Fevralda Türkiyə Azərbaycana 3,537 milyon ABŞ dolları dəyərində sement, şüşə, keramika və torpaq məmulatları ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 2,4 % çoxdur.
İki ayda Türkiyənin sement, şüşə, keramika və torpaq məmulatları ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 2,6 % artaraq 653,987 milyon ABŞ dollarına, fevralda isə 5,2 % artaraq 337 milyon ABŞ dollarına çatıb.
Türkiyədən ən çox idxalı ABŞ 107,608 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 10,1 % çox), İtaliya 47,325 milyon ABŞ dolları (+11,9 %) və Almaniya 42,117 milyon ABŞ dolları (-4,2 %) həyata keçirib.