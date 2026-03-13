Sahib Ələkbərov Xankəndidə vətəndaşları qəbul edib
İqtisadiyyat
- 13 mart, 2026
- 17:30
İqtisadiyyat nazirinin müavini Sahib Ələkbərov Xankəndi şəhərində vətəndaşları qəbul edib.
"Report" bu barədə nazirliyə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, qurumun aidiyyəti struktur bölmələrinin rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilmiş qəbulda vətəndaşların müraciətləri əsasən, sahibkarlığın inkişafı, vergi, güzəştli kreditlərin verilməsi, sosial, o cümlədən işlə təmin olunma və digər məsələlərlə bağlı olub.
Qəbulda vətəndaşların sorğu xarakterli müraciətləri ilə bağlı əsaslandırılmış cavab və izahatlar verilib, araşdırma tələb edən müraciətlərin hərtərəfli öyrənilməsi və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun tədbirlər görülməsi üçün müvafiq tapşırıqlar verilib.
Son xəbərlər
17:45
AYNA: 83 nömrəli müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilirİnfrastruktur
17:39
Antuan Semenyo İngiltərə Premyer Liqasında fevralın ən yaxşı futbolçusu seçilibFutbol
17:30
Foto
İrandan Azərbaycana daha 39 Hindistan vətəndaşı təxliyə edilib - YENİLƏNİB-3Daxili siyasət
17:30
Foto
Sahib Ələkbərov Xankəndidə vətəndaşları qəbul edibİqtisadiyyat
17:26
Qvardiola Premyer Liqada ən çox ayın baş məşqçisi seçilən üçüncü mütəxəssis olubFutbol
17:25
Britaniya və Fransa səfirləri Bryanska endirilən zərbələrə görə Rusiya XİN-ə çağırılıbDigər ölkələr
17:25
Foto
ÜST rəhbəri Bakıdakı Uşaq və Yeniyetmələr üçün Vərəm Sanatoriyasındakı işləri yüksək qiymətləndiribSağlamlıq
17:23
Pit Heqset: ABŞ İrandakı məktəbə endirilən zərbə ilə bağlı araşdırmaya başlayıbDigər ölkələr
17:19