İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Sahib Ələkbərov Xankəndidə vətəndaşları qəbul edib

    İqtisadiyyat
    • 13 mart, 2026
    • 17:30
    Sahib Ələkbərov Xankəndidə vətəndaşları qəbul edib

    İqtisadiyyat nazirinin müavini Sahib Ələkbərov Xankəndi şəhərində vətəndaşları qəbul edib.

    "Report" bu barədə nazirliyə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, qurumun aidiyyəti struktur bölmələrinin rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilmiş qəbulda vətəndaşların müraciətləri əsasən, sahibkarlığın inkişafı, vergi, güzəştli kreditlərin verilməsi, sosial, o cümlədən işlə təmin olunma və digər məsələlərlə bağlı olub.

    Qəbulda vətəndaşların sorğu xarakterli müraciətləri ilə bağlı əsaslandırılmış cavab və izahatlar verilib, araşdırma tələb edən müraciətlərin hərtərəfli öyrənilməsi və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun tədbirlər görülməsi üçün müvafiq tapşırıqlar verilib.

    Sahib Ələkbərov Xankəndidə vətəndaşları qəbul edib
    Sahib Ələkbərov Xankəndidə vətəndaşları qəbul edib
    Sahib Ələkbərov Xankəndidə vətəndaşları qəbul edib
    Sahib Ələkbərov Xankəndidə vətəndaşları qəbul edib
    Sahib Ələkbərov Xankəndidə vətəndaşları qəbul edib
    Sahib Ələkbərov Xankəndidə vətəndaşları qəbul edib
    Sahib Ələkbərov Xankəndidə vətəndaşları qəbul edib
    İqtisadiyyat Nazirliyi Vətəndaş qəbulu Sahib Ələkbərov

    Son xəbərlər

    17:45

    AYNA: 83 nömrəli müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir

    İnfrastruktur
    17:39

    Antuan Semenyo İngiltərə Premyer Liqasında fevralın ən yaxşı futbolçusu seçilib

    Futbol
    17:30
    Foto

    İrandan Azərbaycana daha 39 Hindistan vətəndaşı təxliyə edilib - YENİLƏNİB-3

    Daxili siyasət
    17:30
    Foto

    Sahib Ələkbərov Xankəndidə vətəndaşları qəbul edib

    İqtisadiyyat
    17:26

    Qvardiola Premyer Liqada ən çox ayın baş məşqçisi seçilən üçüncü mütəxəssis olub

    Futbol
    17:25

    Britaniya və Fransa səfirləri Bryanska endirilən zərbələrə görə Rusiya XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    17:25
    Foto

    ÜST rəhbəri Bakıdakı Uşaq və Yeniyetmələr üçün Vərəm Sanatoriyasındakı işləri yüksək qiymətləndirib

    Sağlamlıq
    17:23

    Pit Heqset: ABŞ İrandakı məktəbə endirilən zərbə ilə bağlı araşdırmaya başlayıb

    Digər ölkələr
    17:19

    Azərbaycanda ilk dəfə işə başlayanlar üçün sağlamlıq arayışının rüsumsuz verilməsi təklif edilir

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti