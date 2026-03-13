Antuan Semenyo İngiltərə Premyer Liqasında fevralın ən yaxşı futbolçusu seçilib
Futbol
- 13 mart, 2026
- 17:39
"Mançester Siti"nin üzvü Antuan Semenyo İngiltərə Premyer Liqasında fevral ayının ən yaxşı futbolçusu seçilib.
"Report" liqanın sosial media paylaşımlarına istinadən xəbər verir ki, 26 yaşlı qanalı vinger ötən ay keçirdiyi 5 oyunda 3 qol vurub.
Mükafata onun komanda yoldaşı Niko Oreylli, həmçinin Benyamin Şeşko ("Mançester Yunayted"), Viktor Dyekereş ("Arsenal"), Danqo Uattara ("Brentford") və Vircil van Deyk ("Liverpul") də namizəd olub.
