Qvardiola Premyer Liqada ən çox ayın baş məşqçisi seçilən üçüncü mütəxəssis olub
Futbol
- 13 mart, 2026
- 17:26
Xosep Qvardiola İngiltərə Premyer Liqasında ayın baş məşqçisi mükafatını ən çox qazanan üçüncü mütəxəssis olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə turnirin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Fevralın ən yaxşısı adına layiq görülən "Mançester Siti"nin baş məşqçisi bu mükafatı karyerası ərzində 12-ci dəfə qazanıb.
Qvardiola hazırda "Everton"a rəhbərlik edən Devid Moyesi (11 dəfə) üstələyib. "Mançester Yunayted"in keçmiş baş məşqçisi Aleks Ferqyuson (27 dəfə) birinci yerdə qərarlaşıb. "Arsenal"da işləmiş Arsen Venger (15 dəfə) ikincidir.
Qeyd edək ki, ötən ay Premyer Liqada 5 matç keçirən "Mançester Siti" 4 dəfə qalib gəlib, 1 dəfə heç-heçə edib.
