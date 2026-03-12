Эрдоган вручил Гутерришу "Международную премию мира имени Ататюрка"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, находящийся с визитом в Турции, удостоен "Международной премии мира имени Ататюрка".

Как сообщает Report, премию вручил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Перед церемонией награждения турецкий лидер положительно оценил миротворческую деятельность ООН.

Антониу Гутерриш также поблагодарил Турцию на турецком языке за шаги, предпринятые в целях поддержания стабильности в регионе.