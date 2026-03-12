İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Quterreş "Atatürk Beynəlxalq Sülh Mükafatı"na layiq görülüb

    Region
    • 12 mart, 2026
    • 20:00
    Quterreş Atatürk Beynəlxalq Sülh Mükafatına layiq görülüb

    Türkiyədə səfərdə olan BMT Baş katibi Antonio Quterreş "Atatürk Beynəlxalq Sülh Mükafatı"na layiq görülüb.

    "Report" xəbər verir ki, mükafatı Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan təqdim edib.

    Mükafatlandırma mərasimindən əvvəl Ərdoğan BMT-nin sülhsevər fəaliyyətini müsbət qiymətləndirib.

    Antonio Quterreş də regional stabillik üçün atılan addımlara görə Türkiyəyə türk dilində təşəkkür edib.

