Мерц: Германия не намерена становиться частью войны на Ближнем Востоке

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, Германия не намерена участвовать в боевых действиях на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на AlJazeera, об этом он заявил во время визита в Норвегию.

По его словам, у Берлина нет оснований рассматривать возможность предоставления военной защиты судоходству в Ормузском проливе на фоне иранских атак вблизи этого стратегически важного водного пути.

"Германия не является частью этой войны, и мы ‌не хотим становиться ее частью", - сказал он.

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.