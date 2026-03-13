Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Мерц: Германия не намерена становиться частью войны на Ближнем Востоке

    Другие страны
    • 13 марта, 2026
    • 15:13
    Мерц: Германия не намерена становиться частью войны на Ближнем Востоке

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, Германия не намерена участвовать в боевых действиях на Ближнем Востоке.

    Как передает Report со ссылкой на AlJazeera, об этом он заявил во время визита в Норвегию.

    По его словам, у Берлина нет оснований рассматривать возможность предоставления военной защиты судоходству в Ормузском проливе на фоне иранских атак вблизи этого стратегически важного водного пути.

    "Германия не является частью этой войны, и мы ‌не хотим становиться ее частью", - сказал он.

    Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Фридрих Мерц Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Merts: Almaniya Yaxın Şərqdəki müharibənin bir hissəsi olmaq niyyətində deyil
    Ты - Король

    Последние новости

    16:03

    Sinopec сокращает переработку нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Энергетика
    16:02

    Депутат: Почти 5,5 тыс. домов Джалилабадского района лишены газоснабжения

    Энергетика
    15:51
    Фото

    В Зангилане состоялось заседание Рабочей группы по экологическим вопросам - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    15:44

    Кошта раскритиковал решение США по снятию санкций с российской нефти

    Другие страны
    15:38

    Джебраильский и Лачынский районы стали основными по площади разминирования в 2025г

    Внутренняя политика
    15:37
    Фото

    Джейхун Байрамов обсудил с исполнительным директором UN-Habitat подготовку к WUF-13

    Внешняя политика
    15:32

    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 5 человек - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    15:25

    В Иране с начала операции США и Израиля погибли свыше 1,4 тыс. человек - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    15:15

    Антониу Гуттериш прибыл в Ливан

    Другие страны
    Лента новостей