Мерц: Германия не намерена становиться частью войны на Ближнем Востоке
Другие страны
- 13 марта, 2026
- 15:13
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, Германия не намерена участвовать в боевых действиях на Ближнем Востоке.
Как передает Report со ссылкой на AlJazeera, об этом он заявил во время визита в Норвегию.
По его словам, у Берлина нет оснований рассматривать возможность предоставления военной защиты судоходству в Ормузском проливе на фоне иранских атак вблизи этого стратегически важного водного пути.
"Германия не является частью этой войны, и мы не хотим становиться ее частью", - сказал он.
Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
