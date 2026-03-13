Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    В Иране из-за ударов США и Израиля повреждения получили свыше 24,5 тыс. объектов

    В регионе
    • 13 марта, 2026
    • 13:14
    В Иране из-за ударов США и Израиля повреждения получили свыше 24,5 тыс. объектов

    В результате атак США и Израиля по территории Ирана повреждения получили свыше 24,5 тыс. гражданских объектов, в том числе 19,77 тыс. жилых зданий.

    Как передает Report, об этом сообщил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

    Кроме того, по его словам, также повреждены свыше 4,5 тыс. торговых объектов.

    Он добавил, что в результате атак повреждения получили 69 школ, при этом 154 человека погибли, а 195 учителей и учащихся получили ранения.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Иранское общество Красного Полумесяца
    İranda ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində 25 minə yaxın obyekt zədələnib
    Ты - Король

    Последние новости

    13:28

    В Общине Западного Азербайджана раскритиковали позицию ряда депутатов Европарламента

    Внешняя политика
    13:28
    Фото

    В Сенегале при поддержке Азербайджана организован благотворительный ифтар

    Внешняя политика
    13:25

    Байрамов предложил изменить механизм компенсаций при сносе жилья в Баку

    Инфраструктура
    13:24

    В Азербайджане число камер видеонаблюдения превысило 18 тыс.

    Внутренняя политика
    13:24

    Вахид Гаджиев: Деревья затрудняют планирование строительства на освобожденных территориях

    Внутренняя политика
    13:22

    Азер Бадамов: В Гусаре должно быть обеспечено водоснабжение 11 тысяч жителей

    Инфраструктура
    13:22

    Ана Бирчалл: Азербайджан - ключевое звено Среднего коридора

    Инфраструктура
    13:18
    Фото

    В Зангилане обсуждают экологические требования к инфраструктурным проектам в Карабахе

    Внутренняя политика
    13:16
    Фото

    Байрамов обсудил сотрудничество с гендиректором Отделения ООН в Женеве

    Внешняя политика
    Лента новостей