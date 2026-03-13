В Иране из-за ударов США и Израиля повреждения получили свыше 24,5 тыс. объектов

В результате атак США и Израиля по территории Ирана повреждения получили свыше 24,5 тыс. гражданских объектов, в том числе 19,77 тыс. жилых зданий.

Как передает Report, об этом сообщил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

Кроме того, по его словам, также повреждены свыше 4,5 тыс. торговых объектов.

Он добавил, что в результате атак повреждения получили 69 школ, при этом 154 человека погибли, а 195 учителей и учащихся получили ранения.