    МИД: С 2020 года 72 азербайджанца погибли в результате минных инцидентов

    МИД: С 2020 года 72 азербайджанца погибли в результате минных инцидентов

    С момента окончания 44-дневной войны в Азербайджане (второй Карабахской войны, 27 сентября - 9 ноября 2020 года) жертвами мин в Азербайджане стали 419 человек, из них 72 погибли.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана, 347 пострадавших получили тяжелые ранения.

    Министерство также затронуло тему гибели гражданина в результате минного инцидента, произошедшего 12 марта:

    "Мины по-прежнему представляют серьезную угрозу для мирных жителей и препятствуют безопасному возвращению бывших вынужденных переселенцев, а также продолжающимся восстановительным работам. Азербайджан привержен работам по разминированию в целях обеспечения безопасного и устойчивого возвращения граждан Азербайджана на освобожденные территории и ожидает поддержки международных партнеров путем объединения усилий в этом направлении".

