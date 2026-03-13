На освобожденных территориях Азербайджана создадут инфраструктуру по управлению отходами

На освобожденных территориях Азербайджана планируется создание инфраструктуры по управлению отходами, включая строительство полигонов и перегрузочных пунктов.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий сектором Министерства экологии и природных ресурсов Амиль Сафиев на заседании рабочей группы по экологическим вопросам.

По его словам, в рамках проекта предусмотрено строительство перегрузочных пунктов в Физули и Зангилане, а также создание полигонов для размещения и обезвреживания твердых бытовых отходов.

"Предусматривается строительство полигонов в Ходжалы, Ходжавенде и Агдере, а также в Агдаме и Джебраиле. Кроме того, планируется строительство полигонов в Губадлы, Кяльбаджаре и Лачыне и создание инфраструктуры для размещения и обезвреживания твердых бытовых отходов", - отметил Сафиев.

Он также сообщил, что на освобожденных территориях планируется реализация ряда экологических проектов. В частности, предусмотрено восстановление 33 малых гидроэлектростанций, строительство еще 47 станций, а также строительство и интеграция двух гидроэлектростанций мощностью 140 МВт.