İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Amil Sefiyev: Füzuli və Zəngilanda tullantıların idarə edilməsi üçün ötürücü məntəqələr tikiləcək

    Ekologiya
    • 13 mart, 2026
    • 14:11
    Amil Sefiyev: Füzuli və Zəngilanda tullantıların idarə edilməsi üçün ötürücü məntəqələr tikiləcək

    Azad edilən ərazilərdə tullantıların idarə edilməsi üçün infrastrukturun yaradılması nəzərdə tutulur.

    "Report"un Zəngilana ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin (ETSN) sektor müdiri Amil Sefiyev Zəngilanda ekoloji məsələlər üzrə işçi qrupun iclası zamanı deyib.

    O deyib ki, Füzuli və Zəngilan ötürücü məntəqələrinin tikintisi də nəzərdə tutulur:

    "Həmçinin Xocalı, Xocavand, Ağdərə, poliqonlarının tikintisi, Ağdam və Cəbrayıl poliqonlarının tikintisi, Qubadlı, Kəlbəcər və Laçın poliqonlarının tikintisi, Bərk məişət tullantılarının yerləşdirilməsi və zərərsizləşdirilməsi üzrə Infrastrukturun yaradılması nəzərdə tutulur".

    Amil Sefiyevin sözlərinə görə, həmçinin azad edilən ərazilərdə 33 ədəd SES/KSES-lərin bərpası, 47-nin tikintisi, 140mvt gücündə 2 ədəd SES-in tikintisi və inteqrasiyası, 3 rayonda mikromobillik zolaqlarının yaradılması, 2 yeni Milli Parkın və mikrorezervatların yaradılması, eləcə də 7 dəst avtomat hidroloji stansiyanın quraşdırılması 2rayonda ötürücü məntəqənin, 6 rayonda poliqonun tikintisi, 710 hektar ərazidə yeni meşəliklərin bərpası, 12 rayonun rəqəmsal radioloji xəritəsinin hazırlanması nəzərdə tutulur.

    Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi (ETSN) Amil Sefiyev Ekoloji məsələlər üzrə İşçi qrupu

    Son xəbərlər

    14:41

    Naxçıvan iqtisadiyyatı 1 %-dən çox böyüyüb

    Maliyyə
    14:35

    Naxçıvanda orta aylıq əməkhaqqı 3 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    14:34

    Pakistanda patrul avtomobili partladılıb, yeddi polis əməkdaşı ölüb

    Digər ölkələr
    14:31

    Azərbaycanda 2 ayda özəlləşdirmədən büdcəyə 66 milyon manat daxil olub

    Maliyyə
    14:30

    Naxçıvanda əhalinin sayı artıb

    Daxili siyasət
    14:22

    Ötən il Azərbaycanda 1287 yeni İİV xəstəsi qeydə alınıb

    Sağlamlıq
    14:19
    Foto

    Mürsəl İbrahimov Bərdədə vətəndaşları qəbul edib

    Hadisə
    14:15

    Yan Kubiş: Slovakiya Prezidentinin Azərbaycana səfərinə hazırlıq görülür - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    14:13

    Rəşid Alimov: Mərkəzi Asiya Orta Dəhlizin əsas elementinə çevrilir

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti