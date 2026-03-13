Суд продлил арест Аднана Ахмедзаде

Сабаильский районный суд продлил еще на два месяца срок ареста предпринимателя Аднана Ахмедзаде, проходящего обвиняемым по уголовному делу Службы государственной безопасности.

Как сообщает Report, суд на сегодняшнем заседании удовлетворил соответствующее представление следственного органа.

Отметим, что Ахмедзаде был задержан сотрудниками СГБ в сентябре прошлого года. Ему предъявлены обвинения по делу, связанному с диверсией против экономической безопасности и присвоением средств в особо крупном размере.