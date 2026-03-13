WSJ: Глава Пентагона одобрил отправку морской пехоты на Ближний Восток

Американское военное руководство перебрасывает на Ближний Восток дополнительные подразделения военно-морских сил и Корпуса морской пехоты.

Как передает Report, об этом в пятницу сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

"Как заявили три представителя военного ведомства, Пентагон направляет дополнительный контингент морпехов и боевые корабли на Ближний Восток на фоне усиления иранских атак в акватории Ормузского пролива", - передает издание.

Решение о переброске войск было принято после того, как глава Пентагона Пит Хегсет утвердил соответствующий запрос, поступивший от Центрального командования вооруженных сил Соединенных Штатов.

Согласно информации источников, универсальный десантный корабль USS Tripoli вместе с приданными ему подразделениями морской пехоты совершает переход из Японии в направлении Ближнего Востока. Как уточняет WSJ, речь идет о развертывании амфибийно-десантной группы и экспедиционного соединения морской пехоты, в состав которых, как правило, входят около 5 тысяч военнослужащих морской пехоты.

Издание также отмечает, что часть подразделений морской пехоты уже присутствует в регионе и задействована в проводимой операции против Ирана.