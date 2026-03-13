İş adamı Adnan Əhmədzadənin həbs müddəti uzadılıb
Hadisə
- 13 mart, 2026
- 15:05
İş adamı Adnan Əhmədzadə ilə bağlı Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində (DTX) başlanılmış cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin müddəti uzadılıb.
"Report" xəbər verir ki, Səbail rayon Məhkəməsində istintaq orqanın təqdimatına baxılıb.
Təqdimat təmin edilib və Adnan Əhmədzadə barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin müddəti daha 2 ay uzadılıb.
Qeyd edək ki, Adnan Əhmədzadə ötən ilin sentyabrda Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. O, iqtisadi təhlükəsizliyə qarşı təxribat və xüsusilə külli miqdarda mənimsəmə əməllərində ittiham olunur.
Son xəbərlər
16:15
Son bir ildə deputatlar Nazirlər Kabinetinə 124 müraciət ünvanlayıbDaxili siyasət
16:11
Foto
Bakıda Afrikanın gələcəyi ilə bağlı müzakirələr aparılıbXarici siyasət
16:11
Pakistan - Əfqanıstan müharibəsi – terror qruplaşmasının xidməti - ŞƏRHAnalitika
16:09
Milli Məclis Azərbaycan hökumətinin hesabatını qəbul edib - YENİLƏNİBMilli Məclis
16:07
Azərbaycan MN: Türkiyənin ərazisinə qarşı növbəti raket buraxılışı regional sabitliyə birbaşa təhlükədirHərbi
16:04
Foto
AMB Qazaxıstanda keçirilmiş regional tədbirdə iştirak edibMaliyyə
16:04
Səyyad Aran: "Aran bölgəsində yeni beton su kanalları çəkilməlidir"İnfrastruktur
16:02
Deputat: "Yolu keçən bir piyadaya görə avtomobilin saxlaması yolverilməzdir"Daxili siyasət
16:02
Foto