    İş adamı Adnan Əhmədzadənin həbs müddəti uzadılıb

    Hadisə
    • 13 mart, 2026
    • 15:05
    İş adamı Adnan Əhmədzadənin həbs müddəti uzadılıb

    İş adamı Adnan Əhmədzadə ilə bağlı Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində (DTX) başlanılmış cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin müddəti uzadılıb.

    "Report" xəbər verir ki, Səbail rayon Məhkəməsində istintaq orqanın təqdimatına baxılıb.

    Təqdimat təmin edilib və Adnan Əhmədzadə barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin müddəti daha 2 ay uzadılıb.

    Qeyd edək ki, Adnan Əhmədzadə ötən ilin sentyabrda Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. O, iqtisadi təhlükəsizliyə qarşı təxribat və xüsusilə külli miqdarda mənimsəmə əməllərində ittiham olunur.

    Суд продлил арест Аднана Ахмедзаде

