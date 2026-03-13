Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Доходы бюджета от приватизации в Азербайджане превысили 66 млн манатов

    Финансы
    • 13 марта, 2026
    • 15:09
    Доходы бюджета от приватизации в Азербайджане превысили 66 млн манатов

    Поступления в государственный бюджет Азербайджана от приватизации в январе-феврале 2026 года составили 66,1 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по вопросам имущества, за два месяца ведомство провело 10 аукционов, на которых были приватизированы пакет акций одного акционерного общества и 258 транспортных средств.

    За отчетный период Госслужба также заключила 890 новых договоров аренды, из которых 96 - на нежилые объекты и 794 - на земельные участки. Поступления в бюджет от аренды госимущества составили 9,8 млн манатов.

    Таким образом, в январе–феврале 2026 года совокупные поступления в бюджет от приватизации и аренды государственного имущества достигли 75,9 млн манатов.

    Госбюджет Азербайджана на 2026 год Доходы от приватизации
    Azərbaycanda 2 ayda özəlləşdirmədən büdcəyə 66 milyon manat daxil olub
    Azerbaijan's budget gains nearly $39 million from privatization
    Ты - Король

    Последние новости

    16:03

    Sinopec сокращает переработку нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Энергетика
    16:02

    Депутат: Почти 5,5 тыс. домов Джалилабадского района лишены газоснабжения

    Энергетика
    15:51
    Фото

    В Зангилане состоялось заседание Рабочей группы по экологическим вопросам - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    15:44

    Кошта раскритиковал решение США по снятию санкций с российской нефти

    Другие страны
    15:38

    Джебраильский и Лачынский районы стали основными по площади разминирования в 2025г

    Внутренняя политика
    15:37
    Фото

    Джейхун Байрамов обсудил с исполнительным директором UN-Habitat подготовку к WUF-13

    Внешняя политика
    15:32

    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 5 человек - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    15:25

    В Иране с начала операции США и Израиля погибли свыше 1,4 тыс. человек - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    15:15

    Антониу Гуттериш прибыл в Ливан

    Другие страны
    Лента новостей