Доходы бюджета от приватизации в Азербайджане превысили 66 млн манатов
Финансы
- 13 марта, 2026
- 15:09
Поступления в государственный бюджет Азербайджана от приватизации в январе-феврале 2026 года составили 66,1 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по вопросам имущества, за два месяца ведомство провело 10 аукционов, на которых были приватизированы пакет акций одного акционерного общества и 258 транспортных средств.
За отчетный период Госслужба также заключила 890 новых договоров аренды, из которых 96 - на нежилые объекты и 794 - на земельные участки. Поступления в бюджет от аренды госимущества составили 9,8 млн манатов.
Таким образом, в январе–феврале 2026 года совокупные поступления в бюджет от приватизации и аренды государственного имущества достигли 75,9 млн манатов.
Последние новости
16:03
Sinopec сокращает переработку нефти из-за конфликта на Ближнем ВостокеЭнергетика
16:02
Депутат: Почти 5,5 тыс. домов Джалилабадского района лишены газоснабженияЭнергетика
15:51
Фото
В Зангилане состоялось заседание Рабочей группы по экологическим вопросам - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
15:44
Кошта раскритиковал решение США по снятию санкций с российской нефтиДругие страны
15:38
Джебраильский и Лачынский районы стали основными по площади разминирования в 2025гВнутренняя политика
15:37
Фото
Джейхун Байрамов обсудил с исполнительным директором UN-Habitat подготовку к WUF-13Внешняя политика
15:32
Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 5 человек - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
15:25
В Иране с начала операции США и Израиля погибли свыше 1,4 тыс. человек - ОБНОВЛЕНОВ регионе
15:15