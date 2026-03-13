Доходы бюджета от приватизации в Азербайджане превысили 66 млн манатов

Поступления в государственный бюджет Азербайджана от приватизации в январе-феврале 2026 года составили 66,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по вопросам имущества, за два месяца ведомство провело 10 аукционов, на которых были приватизированы пакет акций одного акционерного общества и 258 транспортных средств.

За отчетный период Госслужба также заключила 890 новых договоров аренды, из которых 96 - на нежилые объекты и 794 - на земельные участки. Поступления в бюджет от аренды госимущества составили 9,8 млн манатов.

Таким образом, в январе–феврале 2026 года совокупные поступления в бюджет от приватизации и аренды государственного имущества достигли 75,9 млн манатов.