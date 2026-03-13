Системы ПВО НАТО перехватили третью иранскую баллистическую ракету над Аданой

На кадрах, появившихся в социальных сетях с 03:30 по местному времени, были замечены некие горящие объекты, падающие в воздушном пространстве над Аданой (Турция).

Как сообщает Report, об этом сообщает сайт savunmasanayiST.com, известный публикациями, касающимися оборонной промышленности Турции.

"Предполагается, что эти объекты являются фрагментами третьей баллистической ракеты, выпущенной из Ирана в сторону Турции, которая была уничтожена системами противовоздушной обороны (ПВО), принадлежащими НАТО, и обломки которой, войдя в атмосферу, загорелись и упали", - говорится в сообщении.

Во время инцидента никаких взрывов не произошло.

Напомним, что ранее две баллистические ракеты, выпущенные из Ирана, были обезврежены с помощью системы ПВО НАТО после нарушения ими воздушного пространства Турции.