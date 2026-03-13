Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    13 марта, 2026
    Системы ПВО НАТО перехватили третью иранскую баллистическую ракету над Аданой

    На кадрах, появившихся в социальных сетях с 03:30 по местному времени, были замечены некие горящие объекты, падающие в воздушном пространстве над Аданой (Турция).

    Как сообщает Report, об этом сообщает сайт savunmasanayiST.com, известный публикациями, касающимися оборонной промышленности Турции.

    "Предполагается, что эти объекты являются фрагментами третьей баллистической ракеты, выпущенной из Ирана в сторону Турции, которая была уничтожена системами противовоздушной обороны (ПВО), принадлежащими НАТО, и обломки которой, войдя в атмосферу, загорелись и упали", - говорится в сообщении.

    Во время инцидента никаких взрывов не произошло.

    Напомним, что ранее две баллистические ракеты, выпущенные из Ирана, были обезврежены с помощью системы ПВО НАТО после нарушения ими воздушного пространства Турции.

    İrandan Türkiyəyə atılan 3-cü ballistik raketin NATO HHM tərəfindən məhv edildiyi bildirilir
