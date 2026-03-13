Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    В Нахчыване среднемесячная зарплата выросла более чем на 3%

    Финансы
    • 13 марта, 2026
    • 14:58
    В Нахчыване среднемесячная зарплата выросла более чем на 3%

    В январе текущего года среднемесячная номинальная заработная плата в Нахчыванской Автономной Республике составила 812 манатов.

    Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в Государственном комитете статистики Нахчывана.

    Согласно информации, это на 3,2% больше по сравнению с 2024 годом.

    Нахчыванская Автономная Республика Среднемесячная зарплата
    Naxçıvanda orta aylıq əməkhaqqı 3 %-dən çox artıb
    Ты - Король

    Последние новости

    14:58

    В Нахчыване среднемесячная зарплата выросла более чем на 3%

    Финансы
    14:58
    Видео

    Минобороны Турции подтвердило запуск очередной баллистической ракеты из Ирана - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    14:47

    На освобожденных территориях Азербайджана создадут инфраструктуру по управлению отходами

    Экология
    14:46

    IATA: СНГ лидирует по завершенности расследований авиапроисшествий

    Инфраструктура
    14:40

    Шахмар Мовсумов: Азербайджан развивает свои связи, используя географическое положение

    Инфраструктура
    14:36

    Ян Кубиш: Отношения между Азербайджаном и Словакией продолжают активно развиваться

    Внешняя политика
    14:33

    Камилов: Азербайджан под руководством Ильхама Алиева играет ключевую роль на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    14:28

    В Азербайджане более 1,2 тыс. человек с ВИЧ впервые поставлены на учет в 2025г

    Здоровье
    14:25

    В Пакистане неизвестные подорвали автомобиль патруля, погибли семь полицейских

    Другие страны
    Лента новостей