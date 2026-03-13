В Нахчыване среднемесячная зарплата выросла более чем на 3%
Финансы
13 марта, 2026
- 14:58
В январе текущего года среднемесячная номинальная заработная плата в Нахчыванской Автономной Республике составила 812 манатов.
Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в Государственном комитете статистики Нахчывана.
Согласно информации, это на 3,2% больше по сравнению с 2024 годом.
