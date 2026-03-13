Naxçıvanda orta aylıq əməkhaqqı 3 %-dən çox artıb

İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    • 13 mart, 2026
    • 14:35
    Bu ilin yanvar ayında Naxçıvan Muxtar Respublikasında orta aylıq nominal əməkhaqqı 812 manat olub.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.

    Məlumata görə, bu, 2024-cü illə müqayisədə 3,2 % çoxdur.

    Xatırladaq ki, yanvardan Azərbaycan iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı əvvəlki ilə nisbətən 3,8 % artaraq 1 104 manat təşkil edib. İqtisadiyyatın mədənçıxarma sənayesi, maliyyə və sığorta fəaliyyəti, informasiya və rabitə, peşə, elmi və texniki fəaliyyət, eləcə də nəqliyyat və anbar təsərrüfatı sahələrində orta aylıq nominal əməkhaqqı daha yüksək olub.

