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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası

    "Feyenoord" avrokuboklarda səfər məğlubiyyətləri üzrə antirekordunu yeniləyib

    Futbol
    • 22 oktyabr, 2026
    • 12:49
    Feyenoord avrokuboklarda səfər məğlubiyyətləri üzrə antirekordunu yeniləyib

    Niderlandın "Feyenoord" komandası UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin III turunda İspaniyada "Betis"ə 0:1 hesabı ilə uduzaraq avrokuboklarda ardıcıl 8-ci səfər məğlubiyyətini alıb.

    "Report" UEFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Rotterdam klubu bu nəticə ilə 2008-2014-cü illərdəki antirekordunu yeniləyib.

    Qarşılaşmanın 59-cu dəqiqəsində meydan sahiblərinin kapitanı İsko penaltidən fərqlənib.

    Qeyd edək ki, üç oyundan sonra "Feyenoord"un 3 xalı var. Niderland komandası I turda "Barselona"ya uduzub (1:5), II turda isə evdə "Komo"ya qalib gəlib (3:2). Rotterdam təmsilçisi növbəti matçını noyabrın 3-də evdə "İnter"ə qarşı keçirəcək.

    Feyenoord FK UEFA Çempionlar Liqası Betis FK
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