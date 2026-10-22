"Feyenoord" avrokuboklarda səfər məğlubiyyətləri üzrə antirekordunu yeniləyib
Futbol
- 22 oktyabr, 2026
- 12:49
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Niderlandın "Feyenoord" komandası UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin III turunda İspaniyada "Betis"ə 0:1 hesabı ilə uduzaraq avrokuboklarda ardıcıl 8-ci səfər məğlubiyyətini alıb.
"Report" UEFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Rotterdam klubu bu nəticə ilə 2008-2014-cü illərdəki antirekordunu yeniləyib.
Qarşılaşmanın 59-cu dəqiqəsində meydan sahiblərinin kapitanı İsko penaltidən fərqlənib.
Qeyd edək ki, üç oyundan sonra "Feyenoord"un 3 xalı var. Niderland komandası I turda "Barselona"ya uduzub (1:5), II turda isə evdə "Komo"ya qalib gəlib (3:2). Rotterdam təmsilçisi növbəti matçını noyabrın 3-də evdə "İnter"ə qarşı keçirəcək.
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