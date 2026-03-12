Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    В Баку начал работу XIII Глобальный Бакинский форум

    Внешняя политика
    • 12 марта, 2026
    • 10:07
    В Баку начал работу XIII Глобальный Бакинский форум

    В Баку начал работу XIII Глобальный Бакинский форум на тему "Преодоление разногласий в мире, переживающем переходный период".

    Как сообщает Report, церемония открытия форума проходит во дворце Гюлистан.

    Глобальный Бакинский форум уже многие годы считается важной площадкой для обсуждения глобальных проблем, развития политического диалога и укрепления международного сотрудничества.

    Международное мероприятие проводится по инициативе Международного центра Низами Гянджеви. Ожидается участие около 400 представителей из различных стран, включая высокопоставленных политиков.

    Форум направлен на развитие диалога и сотрудничества для поиска решений актуальных глобальных вызовов.

    Мероприятие продлится до 14 марта.

    Отметим, что Глобальный Бакинский форум проводится в Азербайджане с 2013 года. В рамках ежегодного мероприятия представители разных стран обсуждают мировые процессы, вопросы глобальной безопасности, баланс сил, международное право и другие актуальные темы.

    XIII Qlobal Bakı Forumu başlayıb
    Global Baku Forum kicks off
    Лента новостей