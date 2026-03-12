В Баку начал работу XIII Глобальный Бакинский форум на тему "Преодоление разногласий в мире, переживающем переходный период".

Как сообщает Report, церемония открытия форума проходит во дворце Гюлистан.

Глобальный Бакинский форум уже многие годы считается важной площадкой для обсуждения глобальных проблем, развития политического диалога и укрепления международного сотрудничества.

Международное мероприятие проводится по инициативе Международного центра Низами Гянджеви. Ожидается участие около 400 представителей из различных стран, включая высокопоставленных политиков.

Форум направлен на развитие диалога и сотрудничества для поиска решений актуальных глобальных вызовов.

Мероприятие продлится до 14 марта.

Отметим, что Глобальный Бакинский форум проводится в Азербайджане с 2013 года. В рамках ежегодного мероприятия представители разных стран обсуждают мировые процессы, вопросы глобальной безопасности, баланс сил, международное право и другие актуальные темы.