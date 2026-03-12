Сейм Литвы одобрил продление санкций против РФ и Беларуси до конца 2027 года

Сейм Литвы одобрил предложение МИД страны о продлении санкций в отношении России и Беларуси до конца 2027 года.

Как передает Report, об этом сообщает литовский национальный вещатель LRT.

За продление санкций проголосовали 65 членов Сейма, один парламентарий воздержался.

Предложение предлагает запретить ввоз топлива из РФ и Беларуси в Литву в стандартных топливных баках транспортных средств, если количество топлива превышает 200 литров. Утверждается, что это предотвратит возможные нарушения санкций ЕС.

В то же время предполагается, что правительство может заморозить средства и экономические ресурсы и применить секторальные ограничительные меры, если санкции, введенные на уровне ЕС в отношении этих стран, будут частично или полностью отменены.