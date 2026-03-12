Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Шахбаз Шариф прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию

    Другие страны
    • 12 марта, 2026
    • 19:47
    Шахбаз Шариф прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию

    Премьер-министр Пакистан Шахбаз Шариф прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию.

    Как передает Report, об этом сообщил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар в соцсетях.

    По его словам, визит осуществляется по приглашению наследного принца и премьер-министра королевства Мухаммеда бин Салмана.

    Сообщается, что Шариф пробудет в Саудовской Аравии несколько часов и после встречи с наследным принцем вернется на родину.

    Ожидается, что в ходе встречи Шарифа с Мухаммедом бин Салманом стороны подробно обсудят текущую ситуацию в регионе, вопросы региональной безопасности, а также двусторонние отношения.

    Отметим, что 11 марта Пакистан заявил о готовности оказать военную и политическую поддержку Саудовской Аравии в случае необходимости на фоне эскалации конфликта между Ираном и коалицией США и Израиля.

    Напомним, что в сентябре 2025 года Саудовская Аравия и Пакистан подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, укрепив стратегическое партнерство между двумя странами.

    Шахбаз Шариф Мухаммед бин Салман Мухаммад Исхак Дар Эскалация на Ближнем Востоке
    Şahbaz Şərif Səudiyyə Ərəbistanında rəsmi səfərdədir
    Ты - Король

    Последние новости

    20:00

    МИД Великобритании временно отозвало часть персонала из Ирака

    Другие страны
    19:47

    Шахбаз Шариф прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию

    Другие страны
    19:46

    Во Франции обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    19:40
    Фото

    Гуттериш находится с визитом в Турции

    В регионе
    19:35

    Цены на нефть выросли на более чем 9% - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    19:26

    Сейм Литвы одобрил продление санкций против РФ и Беларуси до конца 2027 года

    Другие страны
    19:18

    Военный лагерь на юге Багдада подвергся удару

    Другие страны
    19:12

    Трамп выступил против участия сборной Ирана на ЧМ по футболу

    Другие страны
    19:01
    Фото

    XIII Глобальный Бакинский Форум: обсуждена 80-летняя деятельность ООН

    Внешняя политика
    Лента новостей