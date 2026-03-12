Премьер-министр Пакистан Шахбаз Шариф прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар в соцсетях.

По его словам, визит осуществляется по приглашению наследного принца и премьер-министра королевства Мухаммеда бин Салмана.

Сообщается, что Шариф пробудет в Саудовской Аравии несколько часов и после встречи с наследным принцем вернется на родину.

Ожидается, что в ходе встречи Шарифа с Мухаммедом бин Салманом стороны подробно обсудят текущую ситуацию в регионе, вопросы региональной безопасности, а также двусторонние отношения.

Отметим, что 11 марта Пакистан заявил о готовности оказать военную и политическую поддержку Саудовской Аравии в случае необходимости на фоне эскалации конфликта между Ираном и коалицией США и Израиля.

Напомним, что в сентябре 2025 года Саудовская Аравия и Пакистан подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, укрепив стратегическое партнерство между двумя странами.