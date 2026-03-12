Военный лагерь на юге Багдада подвергся удару

Военный лагерь Сакр в южной части Багдада (Ирак) подвергся удару.

Как передает Report, об этом сообщает иракский новостной портал Shafaq News со ссылкой на источник.

Информация о жертвах или масштабах ущерба пока отсутствует, и ни одна из сторон не взяла на себя ответственность за нападение.

По некоторым данным, объект подвергся удару с воздуха, в небо поднялись клубы дыма.

Лагерь Сакр, расположенный недалеко от жилого района столицы, является базой для объединенных сил безопасности, включая подразделения Министерства внутренних дел, Федеральной полиции и "Аль-Хашд аш-Шааби".