Военный лагерь на юге Багдада подвергся удару
- 12 марта, 2026
- 19:18
Военный лагерь Сакр в южной части Багдада (Ирак) подвергся удару.
Как передает Report, об этом сообщает иракский новостной портал Shafaq News со ссылкой на источник.
Информация о жертвах или масштабах ущерба пока отсутствует, и ни одна из сторон не взяла на себя ответственность за нападение.
По некоторым данным, объект подвергся удару с воздуха, в небо поднялись клубы дыма.
Лагерь Сакр, расположенный недалеко от жилого района столицы, является базой для объединенных сил безопасности, включая подразделения Министерства внутренних дел, Федеральной полиции и "Аль-Хашд аш-Шааби".
