Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Военный лагерь на юге Багдада подвергся удару

    Другие страны
    • 12 марта, 2026
    • 19:18
    Военный лагерь на юге Багдада подвергся удару

    Военный лагерь Сакр в южной части Багдада (Ирак) подвергся удару.

    Как передает Report, об этом сообщает иракский новостной портал Shafaq News со ссылкой на источник.

    Информация о жертвах или масштабах ущерба пока отсутствует, и ни одна из сторон не взяла на себя ответственность за нападение.

    По некоторым данным, объект подвергся удару с воздуха, в небо поднялись клубы дыма.

    Лагерь Сакр, расположенный недалеко от жилого района столицы, является базой для объединенных сил безопасности, включая подразделения Министерства внутренних дел, Федеральной полиции и "Аль-Хашд аш-Шааби".

    Военный лагерь Эскалация на Ближнем Востоке
    Ты - Король

    Последние новости

    20:07

    Эрдоган вручил Гутерришу "Международную премию мира имени Ататюрка"

    В регионе
    20:00

    МИД Великобритании временно отозвало часть персонала из Ирака

    Другие страны
    19:47

    Шахбаз Шариф прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию

    Другие страны
    19:46

    Во Франции обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    19:40
    Фото

    Гуттериш находится с визитом в Турции

    В регионе
    19:35

    Цены на нефть выросли на более чем 9% - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    19:26

    Сейм Литвы одобрил продление санкций против РФ и Беларуси до конца 2027 года

    Другие страны
    19:18

    Военный лагерь на юге Багдада подвергся удару

    Другие страны
    19:12

    Трамп выступил против участия сборной Ирана на ЧМ по футболу

    Другие страны
    Лента новостей