Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Во Франции обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    • 12 марта, 2026
    • 19:46
    Посол Азербайджана Лейла Абдуллаева встретилась с членом парламента Франции Брюно Фуксом.

    Как сообщает Report, об этом депутат написал в своем аккаунте в соцсети X.

    Стороны обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, а также другие региональные вопросы.

    "На встрече также обсуждались война в Иране, ситуация на Ближнем Востоке", -уточнил Фукс.

    Франция посол Азербайджана Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Fransada müzakirə edilib
    Leyla Abdullayeva meets with French MP to discuss Azerbaijan-Armenia peace process
