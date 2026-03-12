Во Франции обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном
Внешняя политика
- 12 марта, 2026
- 19:46
Посол Азербайджана Лейла Абдуллаева встретилась с членом парламента Франции Брюно Фуксом.
Как сообщает Report, об этом депутат написал в своем аккаунте в соцсети X.
Стороны обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, а также другие региональные вопросы.
"На встрече также обсуждались война в Иране, ситуация на Ближнем Востоке", -уточнил Фукс.
J’ai tenu à recevoir l’ambassadrice d’Azerbaïdjan @LAbdullayevaMFA afin d’échanger sur la guerre en Iran et la situation au Proche et au Moyen-Orient. Nous avons également abordé les enjeux du processus de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie. pic.twitter.com/bOj3BGCcSR— Bruno Fuchs (@bruno_fuchs) March 12, 2026
Последние новости
20:07
Эрдоган вручил Гутерришу "Международную премию мира имени Ататюрка"В регионе
20:00
МИД Великобритании временно отозвало часть персонала из ИракаДругие страны
19:47
Шахбаз Шариф прибыл с официальным визитом в Саудовскую АравиюДругие страны
19:46
Во Франции обсудили мирный процесс между Баку и ЕреваномВнешняя политика
19:40
Фото
Гуттериш находится с визитом в ТурцииВ регионе
19:35
Цены на нефть выросли на более чем 9% - ОБНОВЛЕНОЭнергетика
19:26
Сейм Литвы одобрил продление санкций против РФ и Беларуси до конца 2027 годаДругие страны
19:18
Военный лагерь на юге Багдада подвергся ударуДругие страны
19:12