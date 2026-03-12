İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Fransada müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    • 12 mart, 2026
    • 19:37
    Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Fransada müzakirə edilib

    Azərbaycanın Fransadakı səfiri Leyla Abdullayeva bu ölkənin parlamentinin üzvü Bruno Fuks ilə görüşüb və Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülh prosesini müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə fransalı deputat "X"dəki hesabında yazıb.

    "Görüşdə həmçinin İrandakı müharibə, Yaxın Şərqdəki vəziyyət də müzakirə olunub" , - Fuks bildirib.

    Во Франции обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном
    Leyla Abdullayeva meets with French MP to discuss Azerbaijan-Armenia peace process

