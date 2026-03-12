Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Fransada müzakirə edilib
- 12 mart, 2026
- 19:37
Azərbaycanın Fransadakı səfiri Leyla Abdullayeva bu ölkənin parlamentinin üzvü Bruno Fuks ilə görüşüb və Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülh prosesini müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə fransalı deputat "X"dəki hesabında yazıb.
"Görüşdə həmçinin İrandakı müharibə, Yaxın Şərqdəki vəziyyət də müzakirə olunub" , - Fuks bildirib.
J’ai tenu à recevoir l’ambassadrice d’Azerbaïdjan @LAbdullayevaMFA afin d’échanger sur la guerre en Iran et la situation au Proche et au Moyen-Orient. Nous avons également abordé les enjeux du processus de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie. pic.twitter.com/bOj3BGCcSR— Bruno Fuchs (@bruno_fuchs) March 12, 2026
