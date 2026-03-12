Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Йылдырым заявил о снижении эффективности ООН в урегулировании войн

    Внешняя политика
    • 12 марта, 2026
    • 19:01
    Йылдырым заявил о снижении эффективности ООН в урегулировании войн

    Председатель Совета старейшин Организация тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым заявил, что в последние годы Организация Объединенных Наций не смогла продемонстрировать эффективных результатов в урегулировании войн и конфликтов в мире.

    Как сообщает Report, об этом Йылдырым сказал, выступая на панельной сессии в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

    По его словам, для решения проблем, с которыми сталкивается человечество, необходимо устранить существующие препятствия.

    В свою очередь президент 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак отметил, что деятельность ООН со времени ее создания заметно ослабла.

    "Необходимо сформировать сильную повестку дня. Безопасность связана не только с войнами - важную роль играют и вопросы развития. В рамках ООН следует уделять внимание тем темам, которые имеют значение для всего мира", - подчеркнул он.

    Председатель 62-й сессии ГА ООН, бывший министр иностранных дел Северной Македоной Срджан Керим, в свою очередь заявил, что усиление согласованности внутри системы ООН является стратегической необходимостью для проведения глубоких реформ в организации.

    Йылдырым заявил о снижении эффективности ООН в урегулировании войн
    Йылдырым заявил о снижении эффективности ООН в урегулировании войн
    Йылдырым заявил о снижении эффективности ООН в урегулировании войн
    Йылдырым заявил о снижении эффективности ООН в урегулировании войн
    Йылдырым заявил о снижении эффективности ООН в урегулировании войн
    Йылдырым заявил о снижении эффективности ООН в урегулировании войн
    Йылдырым заявил о снижении эффективности ООН в урегулировании войн

    Организация тюркских государств Бинали Йылдырым Глобальный Бакинский форум Мирослав Лайчак Генассамблея ООН
    Фото
    XIII Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində BMT-nin 80 illik fəaliyyəti müzakirə edilib
    Ты - Король

    Последние новости

    19:01
    Фото

    Йылдырым заявил о снижении эффективности ООН в урегулировании войн

    Внешняя политика
    19:01

    Завершился первый день XIII Глобального Бакинского Форума - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    18:58

    Совет морской организации ООН проведет экстренную сессию по Ближнему Востоку

    Другие страны
    18:55

    КСИР применил четыре типа ракет в рамках операции "Правдивое обещание-4"

    В регионе
    18:48

    На борту авианосца США вспыхнул пожар, двое пострадали

    Другие страны
    18:40

    ЦБА: Через МКЦ в прошлом году проведены операции на 40,3 млрд манатов

    Финансы
    18:34

    Йохан Вадефуль: Никто не заинтересован в хаосе в Иране

    В регионе
    18:32

    Зеленский: Киев и Бухарест построят две новые линии электропередачи

    Другие страны
    18:27

    ЦБА: Стоимость транзакций путем СМП повысилась на 90,1%

    Финансы
    Лента новостей