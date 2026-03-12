Йылдырым заявил о снижении эффективности ООН в урегулировании войн

Председатель Совета старейшин Организация тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым заявил, что в последние годы Организация Объединенных Наций не смогла продемонстрировать эффективных результатов в урегулировании войн и конфликтов в мире.

Как сообщает Report, об этом Йылдырым сказал, выступая на панельной сессии в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

По его словам, для решения проблем, с которыми сталкивается человечество, необходимо устранить существующие препятствия.

В свою очередь президент 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак отметил, что деятельность ООН со времени ее создания заметно ослабла.

"Необходимо сформировать сильную повестку дня. Безопасность связана не только с войнами - важную роль играют и вопросы развития. В рамках ООН следует уделять внимание тем темам, которые имеют значение для всего мира", - подчеркнул он.

Председатель 62-й сессии ГА ООН, бывший министр иностранных дел Северной Македоной Срджан Керим, в свою очередь заявил, что усиление согласованности внутри системы ООН является стратегической необходимостью для проведения глубоких реформ в организации.