Число жертв циклона "Гезани" на Мадагаскаре увеличилось до 59

Число жертв тропического циклона "Гезани", пронесшегося над Мадагаскаром 10-11 февраля, выросло до 59.

Как передает Report, об этом говорится в коммюнике Национального бюро управления рисками катастроф Мадагаскара.

"Циклон "Гезани" затронул 25 районов в 5 регионах страны, - отмечается в коммюнике. - 59 человек погибли, 15 пропали без вести, 804 - ранены. Общее число пострадавших превысило 423 тысячи человек".

Ранее сообщалось о 43 погибших. В Мозамбике, куда переместился позднее циклон "Гезани", из-за его последствий погибли четыре человека.

Сегодня власти Мадагаскара объявили красную степень опасности в связи с новым приближением тропического циклона "Гезани". Власти рекомендуют населению юго-западной части страны не покидать своих домов, судам предписывается оставаться в портах.