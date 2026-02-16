Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Число жертв циклона "Гезани" на Мадагаскаре увеличилось до 59

    Другие страны
    • 16 февраля, 2026
    • 18:33
    Число жертв циклона Гезани на Мадагаскаре увеличилось до 59

    Число жертв тропического циклона "Гезани", пронесшегося над Мадагаскаром 10-11 февраля, выросло до 59.

    Как передает Report, об этом говорится в коммюнике Национального бюро управления рисками катастроф Мадагаскара.

    "Циклон "Гезани" затронул 25 районов в 5 регионах страны, - отмечается в коммюнике. - 59 человек погибли, 15 пропали без вести, 804 - ранены. Общее число пострадавших превысило 423 тысячи человек".

    Ранее сообщалось о 43 погибших. В Мозамбике, куда переместился позднее циклон "Гезани", из-за его последствий погибли четыре человека.

    Сегодня власти Мадагаскара объявили красную степень опасности в связи с новым приближением тропического циклона "Гезани". Власти рекомендуют населению юго-западной части страны не покидать своих домов, судам предписывается оставаться в портах.

    Мадагаскар циклон погибшие
    Ты - Король

    Последние новости

    19:09

    Министр: Премьер Канады посетит Индию в начале марта

    Другие страны
    18:56

    Почти 2,5 млн граждан Армении будут голосовать на парламентских выборах

    В регионе
    18:47

    Завтра произойдет первое солнечное затмение 2026 года

    Наука и образование
    18:43

    Балканские водители намерены продолжать протесты из-за сложностей со въездом в ЕС

    Другие страны
    18:33

    Число жертв циклона "Гезани" на Мадагаскаре увеличилось до 59

    Другие страны
    18:28

    Платформа X дала сбой: перебои зафиксированы и в Азербайджане

    ИКТ
    18:27

    В результате ДТП с автобусом в Бразилии погибли шесть человек

    Другие страны
    18:24

    Обвиняемым по делу о теракте в "Крокусе" запросили пожизненное наказание

    В регионе
    18:17

    ВМС КСИР проводят учения в Ормузском проливе

    В регионе
    Лента новостей