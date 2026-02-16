Madaqaskarda qasırğa nəticəsində ölənlərin sayı 59-a çatıb
Digər ölkələr
- 16 fevral, 2026
- 19:47
Madaqaskarda "Gezani" qasırğasının qurbanlarının sayı 59-a çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Madaqaskarın Risklərin və təbii fəlakətlərin idarə edilməsi üzrə Milli İdarəsi məlumat yayıb.
"Gezani" siklonu ölkənin 5 regionunda 25 rayonu əhatə edib. 59 nəfər həlak olub, 15 nəfər itkin düşüb, 804 nəfər xəsarət alıb. Zərərçəkənlərin ümumi sayı 423 min nəfəri keçib", - məlumatda qeyd olunub.
Madaqaskar hökuməti "Gezani" qasırğasının yenidən yaxınlaşması ilə əlaqədar qırmızı təhlükə səviyyəsi elan edib. Ölkənin cənub-qərb hissəsinin əhalisinə evlərini tərk etməmək tövsiyə edilib, gəmilərə isə limanlarda qalmaq göstərişi verilib.
