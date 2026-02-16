İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Madaqaskarda qasırğa nəticəsində ölənlərin sayı 59-a çatıb

    Digər ölkələr
    • 16 fevral, 2026
    • 19:47
    Madaqaskarda qasırğa nəticəsində ölənlərin sayı 59-a çatıb

    Madaqaskarda "Gezani" qasırğasının qurbanlarının sayı 59-a çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Madaqaskarın Risklərin və təbii fəlakətlərin idarə edilməsi üzrə Milli İdarəsi məlumat yayıb.

    "Gezani" siklonu ölkənin 5 regionunda 25 rayonu əhatə edib. 59 nəfər həlak olub, 15 nəfər itkin düşüb, 804 nəfər xəsarət alıb. Zərərçəkənlərin ümumi sayı 423 min nəfəri keçib", - məlumatda qeyd olunub.

    Madaqaskar hökuməti "Gezani" qasırğasının yenidən yaxınlaşması ilə əlaqədar qırmızı təhlükə səviyyəsi elan edib. Ölkənin cənub-qərb hissəsinin əhalisinə evlərini tərk etməmək tövsiyə edilib, gəmilərə isə limanlarda qalmaq göstərişi verilib.

    Число жертв циклона "Гезани" на Мадагаскаре увеличилось до 59
    Death toll from Cyclone Gezani rises to 59 in Madagascar

