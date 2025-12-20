İbrahimoviç: Azərbaycan və Monteneqro müntəzəm reyslərin açılmasını müzakirə edib

İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Xarici siyasət
    • 20 dekabr, 2025
    • 13:36
    Monteneqro Azərbaycanla müntəzəm hava əlaqəsinin təşkilində maraqlıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Monteneqronun baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri Ervin İbrahimoviç Bakıda Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla birgə mətbuat konfransında bildirib.

    "Hörmətli həmkarımla razılığa gəldik ki, hər iki ölkənin maraqlarına daha yaxşı xidmət etməsi üçün gələcəkdə təkcə mövsümi deyil, həm də il boyu müntəzəm reyslərin təşkili mümkünlüyü nəzərdən keçirilməlidir", - E.İbrahimoviç bildirib.

