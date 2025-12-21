"Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasındakı rəqibinin futbolçusu zədələnib

İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 21 dekabr, 2025
    • 11:07
    Qarabağın UEFA Çempionlar Liqasındakı rəqibinin futbolçusu zədələnib

    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VIII turunda "Qarabağ"la üz-üzə gələcək İngiltərənin "Liverpul" klubunun futbolçusu Aleksander İsak zədələnib.

    "Report"un məlumatına görə, isveçli hücumçu Premyer Liqanın XVII turunda "Tottenhem"ə qalib gəldikləri (2:1) oyunda sıradan çıxıb.

    56-cı dəqiqədə matçda hesabı açan forvard dörd dəqiqə sonra əvəzlənməli olub. İsakın zədəsinin ciddi olacağı gözlənilir.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" "Liverpul"la yanvarın 28-də İngiltərədə üz-üzə gələcək.

    Aleksandr isak Liverpool Qarabağ klubu

