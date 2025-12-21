İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Qurban Qurbanov "Qarabağ"ın futbolçusunun ölkəsindən təklif aldığını təsdiqləyib

    Futbol
    • 21 dekabr, 2025
    • 17:46
    Qurban Qurbanov Qarabağın futbolçusunun ölkəsindən təklif aldığını təsdiqləyib

    "Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov Braziliya klubundan futbolçu Pedro Bikalyo üçün təklif gəldiyini təsdiqləyib.

    "Report"un məlumatına görə, mütəxəssis bu barədə mətbuat konfransında açıqlama verib.

    O, Misli Premyer Liqasının XVI turunda "Qəbələ"ni məğlub etdikləri oyundan (2:1) sonra braziliyalı oyunçunun Ağdam təmsilçisindəki taleyi ilə bağlı danışıb:

    "Bəli, ona təklif olub. Bura "Qarabağ"dır, uşaq bağçası deyil. Bizə gələn təkliflər ciddi olmalıdır. Sanki oyunçuların fikrini yayındırırlar. Futbolda küçə danışığı olmamalıdır. Menecerləri, klub rəsmilərini nəzərdə tuturam. Futbolçulara yaxşı təklif edirlər, kluba isə az məbləğ vermək istəyirlər. Pul bunların gözünü örtüb. Belə yanaşmaq olmaz. O qədər lazımsız, keyfiyyətsiz zənglər gəlir, düşünürsən ki, doğrudanmı bu zənglər klublardan gəlir? Mənim üçün heyəti saxlamaq böyük problemə çevrilib. Demək olar ki, futbolçuların 90 faizinə təkliflər var. Biri Yaponiyadan, digəri Dubaydan zəng edir".

    Qeyd edək ki, "Botafoqo" klubu Pedro Bikalyo ilə maraqlanır.

