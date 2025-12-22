İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Seul və Pekin Şimali Koreyanı danışıqlar masasına qaytarmağa çalışacaqlar

    Digər ölkələr
    • 22 dekabr, 2025
    • 12:52
    Seul və Pekin Şimali Koreyanı danışıqlar masasına qaytarmağa çalışacaqlar

    Cənubi Koreya və Çin iki ölkə liderləri Li Ce Myon və Si Cinpin arasında görüşün keçirilməsinə hazırlıq işlərinə başlayıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Yonhap" Cənubi Koreyanın xarici işlər naziri Ço Hyonun bəyanatına istinadən bildirib.

    "Çin ilə müvafiq məsləhətləşmələr aparırıq", - deyən nazir görüşün tarixinin yaxın vaxtlarda elan ediləcəyini vurğulayıb.

    Nazir qeyd edib ki, görüşün əsas mövzularından biri Şimali Koreyanı danışıqlar masasına qaytarmağın yolları olacaq.

    "Şimali Koreyanın dialoqa qayıtması üçün Çinin əməkdaşlığını təmin etmək vacibdir", - Ço Hyon deyib.

    Çin Cənubi Koreya Şimali Koreya
    Сеул и Пекин планируют обсудить возврат Пхеньяна за стол переговоров

    Son xəbərlər

    13:19

    Olimpiya çempionunun həbsxanadan yazdığı məktub satışa çıxarılıb

    Futbol
    13:18

    İlham Əliyev: Azad olunan ərazilərdə 12 şəhər üzrə planlaşdırma sənədləri hazırlanıb

    Daxili siyasət
    13:17

    Türkiyədə məktəbli odlu silahla direktora xəsarət yetirib

    Region
    13:17
    Foto

    Növbəti köç Ağdərənin Həsənriz kəndinə çatıb – YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:14

    Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailələrə 200 manat məbləğində birdəfəlik maddi yardım veriləcək

    Daxili siyasət
    13:13
    Foto

    Azərbaycan–Çin turizm əməkdaşlığının yeni mərhələsi müzakirə olunub

    Turizm
    13:12

    Azərbaycanda 2026-cı il "Şəhərsalma və Memarlıq İli" elan edilib

    Daxili siyasət
    13:11

    "İçərişəhər" metro stansiyasında dönmə kamerasının inşasına start verilib

    İnfrastruktur
    13:10

    Kamboca Tailand ərazisini reaktiv raket sistemləri ilə atəşə tutub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti