Сеул и Пекин планируют обсудить возврат Пхеньяна за стол переговоров

Южная Корея и Китай ведут подготовку к саммиту между лидерами Ли Чжэ Мёном и Си Цзиньпинем.

Как передает Report, об этом сообщает Yonhap со ссылкой на заявление министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хёна.

"Мы находимся в соответствующих консультациях с Китаем", - сказал он, подчеркнув, что дата саммита будет объявлена в ближайшее время.

Министр отметил, что одной из ключевых тем встречи станет вопрос о том, как убедить КНДР вернуться за стол переговоров.

"Будет важно заручиться сотрудничеством Китая, чтобы Северная Корея вернулась к диалогу", - подчеркнул Чо.