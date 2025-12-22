Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Сеул и Пекин планируют обсудить возврат Пхеньяна за стол переговоров

    • 22 декабря, 2025
    • 12:23
    Сеул и Пекин планируют обсудить возврат Пхеньяна за стол переговоров

    Южная Корея и Китай ведут подготовку к саммиту между лидерами Ли Чжэ Мёном и Си Цзиньпинем.

    Как передает Report, об этом сообщает Yonhap со ссылкой на заявление министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хёна.

    "Мы находимся в соответствующих консультациях с Китаем", - сказал он, подчеркнув, что дата саммита будет объявлена в ближайшее время.

    Министр отметил, что одной из ключевых тем встречи станет вопрос о том, как убедить КНДР вернуться за стол переговоров.

    "Будет важно заручиться сотрудничеством Китая, чтобы Северная Корея вернулась к диалогу", - подчеркнул Чо.

    Seul və Pekin Şimali Koreyanı danışıqlar masasına qaytarmağa çalışacaqlar

