Турция предложила построить в Агдаме учреждение профобразования
Наука и образование
- 22 декабря, 2025
- 16:11
Турция выступила с инициативой о строительстве учреждения профессионального образования в Агдаме.
Как сообщает Report, об этом премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил на 12-м заседании Азербайджано-Турецкой совместной межправительственной комиссии в Баку.
По его словам, в настоящее время этот вопрос актуален в повестке дня. "Уверены, что опыт братской Турции в этой сфере будет для нас весьма полезным", - подчеркнул глава правительства.
