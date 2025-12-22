Türkiyə Ağdamda peşə təhsili müəssisəsi tikmək istəyir
Elm və təhsil
- 22 dekabr, 2025
- 15:49
Türkiyə tərəfi Ağdamda peşə təhsili müəssisəsinin tikintisi ilə bağlı təşəbbüs irəli sürüb.
"Report"un məlumatına görə, bunu Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov Azərbaycan-Türkiyə Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın 12-ci iclasında çıxışı zamanı deyib.
O bildirib ki, hazırda bu məsələ gündəlikdə aktualdır:
"Bu sahədə qardaş Türkiyənin təcrübəsinin bizim üçün faydalı olacağına inanırıq".
