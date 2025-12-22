İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Türkiyə Ağdamda peşə təhsili müəssisəsi tikmək istəyir

    Elm və təhsil
    • 22 dekabr, 2025
    • 15:49
    Türkiyə tərəfi Ağdamda peşə təhsili müəssisəsinin tikintisi ilə bağlı təşəbbüs irəli sürüb.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov Azərbaycan-Türkiyə Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın 12-ci iclasında çıxışı zamanı deyib.

    O bildirib ki, hazırda bu məsələ gündəlikdə aktualdır:

    "Bu sahədə qardaş Türkiyənin təcrübəsinin bizim üçün faydalı olacağına inanırıq".

    Турция предложила построить в Агдаме учреждение профобразования

