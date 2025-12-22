Премьер Азербайджана заявил о неиспользованном потенциале торговли с Турцией

Товарооборот между Азербайджаном и Турцией в последнее время несколько сократился по объективным причинам.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов, выступая на 12-м заседании Совместной межправительственной комиссии Азербайджан–Турция.

По его словам, за 11 месяцев 2025 года объем двусторонней торговли снизился на 7,5% или $5,2 млрд. Али Асадов также отметил, что Турция остается одним из ключевых торговых партнеров Азербайджана - занимая 3-е место в импорте, 2-е место в экспорте и 2-е место по общему объему двустороннего товарооборота.

"Эти показатели не соответствуют темпам развития наших стран. Существующий экономический потенциал и географические преимущества свидетельствуют о наличии реальных и пока неиспользованных возможностей для увеличения объемов торговли. Рост товарооборота имеет стратегическое значение, и я уверен, что сегодня мы подробно обсудим этот вопрос", - подчеркнул глава правительства.