    Baş nazir: Azərbaycanla Türkiyə arasında ticarət dövriyyəsi obyektiv səbəblərdən bir qədər azalıb

    Biznes
    • 22 dekabr, 2025
    • 15:25
    Baş nazir: Azərbaycanla Türkiyə arasında ticarət dövriyyəsi obyektiv səbəblərdən bir qədər azalıb
    Əli Əsədov

    Son zamanlar Azərbaycanla Türkiyə arasında ticarət dövriyyəsi obyektiv səbəblərdən bir qədər azalıb.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov Azərbaycan-Türkiyə Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın 12-ci iclasında çıxışı zamanı deyib.

    O bildirib ki, 2025-ci ilin 11 ayında 5.2 mlrd. ABŞ dolları və ya 7,5 % azalma qeydə alınıb:

    "Türkiyə Azərbaycanın həm idxalda (3-cü), həm ixracda (2-ci), həm də ikitərəfli ticarət dövriyyəsində (2-ci) əsas tərəfdaşlarından biridir. Bu rəqəmlər heç də ölkələrimizin inkişaf templərinə cavab vermir. Mövcud iqtisadi potensialımız və coğrafi üstünlüklərimiz göstərir ki, ticarət dövriyyəsinin həcmini daha yüksək səviyyəyə qaldırmaq üçün real və istifadə olunmamış imkanlar mövcuddur. Ticarət dövriyyəsinin artırılması strateji əhəmiyyət daşıyır və əminəm ki, bu gün biz bu barədə ətraflı danışacağıq".

    Azərbaycan Türkiyə ticarət dövriyyəsi Əli Əsədov
    Премьер Азербайджана заявил о неиспользованном потенциале торговли с Турцией
    PM Asadov: Azerbaijan–Türkiye trade turnover down 7.5% in 2025

